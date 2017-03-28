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Решение о приостановке членства в Ассоциации российских банков принял Альфа-банк. Причиной этого стал годовой доклад АРБ, содержащий, в частности, критику Центробанка, передает ТАСС.

"Альфа-банк выражает несогласие с основными тезисами годового доклада Ассоциации российских банков и приостанавливает членство в АРБ. Альфа-банк выражает свое несогласие по ряду вопросов с выводами и оценками, содержащимися в годовом докладе Ассоциации российских банков. Банк не принимал участия в подготовке документа, поэтому считает недопустимым его обнародование от имени всех членов ассоциации", – сообщили в кредитной организации.

В "Альфа-банке" добавляют, что поддерживают усилия ЦБ по очищению банковской системы.

Руководитель Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, реагируя на это заявление, назвал позицию Альфа-банка неаргументированной. "В докладе нет никаких обвинений в адрес Центрального банка, и это некорректно. Надо прочитать доклад, увидеть, что все это не соответствует действительности", – подчеркнул он.

Ассоциация российских банков является негосударственной некоммерческой организацией, выражающей интересы отечественного банковского сообщества. С учетом ассоциированных членов в Ассоциацию входят 608 участников, в том числе 405 кредитных организаций.