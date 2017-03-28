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Шведские ученые из Технического университета Чалмерса смогли воссоздать с помощью 3D-принтера хрящевую ткань человека. Об этом пишет РИА Новости.

Исследователи сначала создали специальный гидрогель из наноцеллюлозы и клетки хрящевой ткани, взятой у донора. Потом они на 3D-принтере распечатали имплантаты из гидрогеля и вживили их грызунам.

Сотрудники университета говорят, что там, где произошло вживление, начала развиваться сеть кровеносных сосудов, а сами пластинки не вызвали отторжения у мышей.