Фото: day.org.ru

Сбербанк решил продать 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сообщение кредитной организации.

В Сбербанке отмечают, что сделка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии текущего года.

Также в финансовой организации надеются, что продажа "дочки" Сбербанка приведет к тому, что офисы компании будут разблокированы и работа будет нормализована.

Напомним, ранее представители радикальных украинских организаций, блокировавшие офисы российских банков, объявили о временном снятии блокады, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги.

Однако далее они пригрозили принять еще более жесткие меры с той целью, чтобы все офисы Сбербанка прекратили работу в стране.