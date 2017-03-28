Фото: day.org.ru
Сбербанк решил продать 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сообщение кредитной организации.
В Сбербанке отмечают, что сделка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии текущего года.
Также в финансовой организации надеются, что продажа "дочки" Сбербанка приведет к тому, что офисы компании будут разблокированы и работа будет нормализована.
Напомним, ранее представители радикальных украинских организаций, блокировавшие офисы российских банков, объявили о временном снятии блокады, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги.
Однако далее они пригрозили принять еще более жесткие меры с той целью, чтобы все офисы Сбербанка прекратили работу в стране.
Комментарии
Логика
в филиалах работали украинцы, получали деньги и тратили их в украинской же экономике.
налоги платились в украинский бюджет. аренда за помещения платилась украинским гражданам
а теперь?
новый хозяин переделает по новому филиалы и подразделения закроет что-то выставит на улицу половину персонала в целях оптимизации.
в итоге без денег все зато "незалэжность", или как там по ихнему.