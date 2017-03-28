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Жителя Бийского района Алтайского края подозревают в грабеже в отношении пятилетнего ребенка.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратилась жительница села Светлоозерского. По словам женщины, односельчанин похитил ее телефон, выхватив его из рук пятилетнего сына заявительницы.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого, который ранее уже был судим. На момент преступления он находился в состоянии опьянения. Полицейские изъяли похищенный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.