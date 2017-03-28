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Грабитель в Алтайском крае отобрал мобильный телефон у пятилетнего малыша

, ИА "Амител"
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело

Фото: parhlo.com

Жителя Бийского района Алтайского края подозревают в грабеже в отношении пятилетнего ребенка.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратилась жительница села Светлоозерского. По словам женщины, односельчанин похитил ее телефон, выхватив его из рук пятилетнего сына заявительницы.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого, который ранее уже был судим. На момент преступления он находился в состоянии опьянения. Полицейские изъяли похищенный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2017 10:42
Александр

Правильнл сделал! По сути,дал понять родителям малыша,что они ....не умные(((

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