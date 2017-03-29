В выставке примут участие 80 компаний из 21 города России, а также из Венгрии и Чехии. Они представят продукты питания и напитки, оборудование для оснащения предприятий общественного питания, расходные материалы, а также пиво и оборудование для его производства.

Среди участников — "КЛЕН" (комплексное оснащение предприятий общественного питания), ОмПО "Иртыш" (оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности), "АкваБайт" и "ДатаКрат" (автоматизация предприятий общественного питания), "Новопак" (одноразовая посуда), "ПРО-Ресурс", "Сибэкопрод", "Стратегия-XXI", "СамараМалт", "РусХмельСолод" и "Прайд" (сырье для пивоваренной промышленности), пивоварни "Кожевниково", "Лобанова", Vaer, "ЙоХоХо", Crazy Brew, "Шпачек", Bierbach, "Баржа", Amadeus, "Коникс Бревери", PivoFactory, "Черепановские напитки", "Юргинский пивоваренный завод", "Зеленогорский пивоваренный завод", "Медведя Ухо" (пиво и напитки) и другие.

В программе выставки:

Мастер-классы и семинары от компании "КЛЕН".

Семинар "Этикетка и упаковка. Новинки и тенденции рынка флексопечати" от типографии ИМПРЕСС.

VI-й Отраслевой Форум "Актуальные проблемы и перспективы рынка пива" от Новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП).

Дегустационный конкурс качества пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод и снэковой продукции.

Семинар "Управление рестораном с помощью цифр".

Полную программу можно посмотреть на сайте

Получите бесплатный билет для посещения выставки.

Организатор — "ITE Сибирь"

место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр", Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.foodservice-siberia.ru