Фото: topgearrussia.ru

Иностранные СМИ выложили в интернет шпионские фото правительственного лимузина проекта "Кортеж". Сейчас эти автомобили проходят тест-драйв на замерзшем озере в Швейцарии, пишет TopGear.

Испытания проходит большой седан, который внешне очень похож на старые модели Rolls-Royce и Bentley. Любопытно, что его цвет – "зимний" камуфляж.

Первые три машины поступят для обслуживания в Кремль до конца этого года. Машины будут использовать для сопровождения президента России Владимира Путина, а также других "высоких" чиновников.

Технические характеристики президентского лимузина пока не разглашаются, однако иностранные источники указывают на то, что внутренности авто позаимствованы у Porsche.