Фото: topgearrussia.ru
Иностранные СМИ выложили в интернет шпионские фото правительственного лимузина проекта "Кортеж". Сейчас эти автомобили проходят тест-драйв на замерзшем озере в Швейцарии, пишет TopGear.
Испытания проходит большой седан, который внешне очень похож на старые модели Rolls-Royce и Bentley. Любопытно, что его цвет – "зимний" камуфляж.
Первые три машины поступят для обслуживания в Кремль до конца этого года. Машины будут использовать для сопровождения президента России Владимира Путина, а также других "высоких" чиновников.
Технические характеристики президентского лимузина пока не разглашаются, однако иностранные источники указывают на то, что внутренности авто позаимствованы у Porsche.
Комментарии
В Швейцарии шпионские фото?....Ню,ню .учше бы на лужайке у белого дома тестировали.... В зимнем камуфляже! )))))
Порш, Швейцария... Нашим не доверяют совсем?
Пусть в Барн-е испытыва хотя, .. вертолеты тоже падают.