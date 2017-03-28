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Похитителя лампочек из бийских многоэтажек задержали полицейские, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В правоохранительном ведомстве отмечают, что 33-летний подозреваемый проживает в доме по улице Пугачева. Мужчина признался в хищении пяти осветительных ламп, оснащенных датчиками движения.
Еще одну лампочку он выкрутил в подъезде дома по улице Матросова. Наживу он продавал по 100 рублей представителю одной из частных фирм.
В данный момент полиция проверяет эту информацию. В ближайшее время в отношении злоумышленника будет принято правовое решение.
Комментарии
5 лет расстрела!!!!!
повелитель тьмы какой-то
Ну все по три года за каждую Лампочку, это не мешки с миллионами таскать
какой город, такие и воришки)
ну наконец-то. теперь я могу спать спокойно...