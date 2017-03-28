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"Автомороженки" в городе

Воплощение мечты любителей мороженого. В поселке Центральный г. Барнаула на обочине остановился целый отряд "мороженок". Правда, по словам автора фото, ему это напомнило кадр из четвертого сезона "Американской истории ужасов": "Было такое ощущение, что сейчас выскочит толпа клоунов с бензопилами"