Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула жалуется в социальных сетях на то, что его кроссовер накануне ушел под землю на улице Литейной.
Фотографии, на которых запечатлено, как автомобиль своими правыми колесами провалился сквозь твердь, опубликованы в паблике Barnaul 22.
"Вчера по адресу Литейная, 9 провалился на ровном месте! На днях коммунальщики меняли трубы отопления! Закопали за собой! Вот результат! Готовлю иск в суд!" – пишет автовладелец.
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Отметим, что с началом весны барнаульцы активно жалуются на то, что их автомобили то и дело оказываются в ямах, которые образовываются буквально на глазах.
Комментарии
дурак чтоле там просто земля и придомовая территория
вот чем дуралеи думают, суясь в грязь? типа, я на джипе везде проеду, да?
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Правильное занижение ведра!
Мне больше всего доставляет второй план фото: неплохой дом, но дорога у дома выше метра на полтора.
Вангую: после длительных овносрачей администрация насыплет ещё 50 см щебёнки на дорогу и успокоится...
думал на джипе (а на самом деле на паркетнике) - везде проеду)