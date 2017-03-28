Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула жалуется в социальных сетях на то, что его кроссовер накануне ушел под землю на улице Литейной.

Фотографии, на которых запечатлено, как автомобиль своими правыми колесами провалился сквозь твердь, опубликованы в паблике Barnaul 22.

"Вчера по адресу Литейная, 9 провалился на ровном месте! На днях коммунальщики меняли трубы отопления! Закопали за собой! Вот результат! Готовлю иск в суд!" – пишет автовладелец.

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Отметим, что с началом весны барнаульцы активно жалуются на то, что их автомобили то и дело оказываются в ямах, которые образовываются буквально на глазах.