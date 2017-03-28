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Компания Samsung будет продавать взрывоопасные смартфоны по частям

, ИА "Амител"
Возможно, в будущем в продаже появится эта модель, полностью отремонтированная

Фото: pixabay.com

Компания Samsung решила распродавать на запчасти  взрывоопасный смартфон Galaxy Note 7. Элементы этого телефона могут появиться в продаже в некоторых странах Азии. Об этом пишет nation-news.ru.

Также в компании говорят, что в скором времени эта модель будут вновь продаваться. Специалисты устранили все недочеты, приводящие к возгоранию.

Пока разрешения на продажу самих отремонтированных смартфонов компания еще не получила и планирует извлекать прибыль из продажи дорогостоящих элементов устройства – меди, золота, никеля и серебра.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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