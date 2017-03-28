Фото: pixabay.com

Компания Samsung решила распродавать на запчасти взрывоопасный смартфон Galaxy Note 7. Элементы этого телефона могут появиться в продаже в некоторых странах Азии. Об этом пишет nation-news.ru.

Также в компании говорят, что в скором времени эта модель будут вновь продаваться. Специалисты устранили все недочеты, приводящие к возгоранию.

Пока разрешения на продажу самих отремонтированных смартфонов компания еще не получила и планирует извлекать прибыль из продажи дорогостоящих элементов устройства – меди, золота, никеля и серебра.

