Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверии отчета о работе в 2016 году, который состоится 31 марта, высказался о приоритетах в развитии краевой столицы и назвал главный итог своей деятельности.
"Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев. И мелочей здесь нет. Поэтому для меня одинаково значимы и ремонт дорог, и строительство школ, и продолжение создания туркластера, и совершенствование городской среды, и расширение возможностей для проведения досуга", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
"Главный итог 2016 года – экономика города не только сохранила свою устойчивость, но и вышла на траекторию роста", – подчеркнул Сергей Дугин.
По словам главы горадминистрации, он получает удовлетворение от своей работы, чувствуя поддержку горожан. Сергей Иванович подчеркивает, что для него очень важна обратная связь с барнаульцами.
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В качестве самого масштабного проекта, который реализовывался в краевой столице в 2016 году, он назвал туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город", подчеркнув, что историческая часть города стала большой стройкой.
Также Сергей Дугин высказал уверенность в том, что город сможет решить сложные задачи и стать комфортным благодаря поддержке жителей и губернатора Александра Карлина.
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Комментарии
Только отчитывается он перед депутатами, а не народом.
Чувствуя поддержку барнаульцев
кто же так обманул то???
А кто его поддерживает( А при чем здесь губернатор,при его правлении жить то лучше не стали...
"кто же так обманул-то???" Тот же, кто и придумал, что "Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев."
Кстати, дороги реально чистятся и снег реально вывозится
Не знаю, не знаю дорогие гости, куда вы смотрите и где живете , но Барнаул при Дугине стал правда лучше!
При Дугине город стал намного лучше, это ощутимо. Это может быть не слишком заметно, но если обратить внимание на детали, то все становится ясно: туризм, запрет торговли на местах прогулок и прочее, все это создаёт хорошее впечатление о работе Дугина
Советую взглянуть на статистику и развивающуюся инфраструктуру, тогда ваши доводы станут просто неуместны
После Савинцева город преображается и растет. Лестницу на ВДНХ новую сделали, набережную отремонтировали и т.д. Прям въезжаешь в город и душа радуется!! Дугин молодец, спасибо за город!!
Туалетов в городе не видно а так да...лестница в никуда и пр.
ну ругать то все равно надо, а то расслабится.
Что хуже то стало? То что вокзал почистили и набережную с ВДНХ или то, что в прошлом году дороги на новом рынке хоть как то обновлять стали. Как по мне, за последние время город реально изменился в лучшую сторону, и как мне кажется скоро станет еще красивее
про удовлетворение Дугина промолчу) гусары, молчать!!!
а вот про народную "поддержку" скажу: в эту зиму услышал рекордное количество эпитетов о городской власти. и все они нецензурны. вот такая поддержка.
28.03.2017 11:51 - гость -
Прокатись вниз по Красноармейскому, не выезжая из правой полосы. Потом будешь про вывоз говорить.
"Только отчитывается он перед депутатами, а не народом." с пафосом не перебрал, сынок? советую припомнить как до этого ситуация развивалась. Сейчас хоть в городе появились хоть какие то действительно КРАСИВЫЕ стороны. Или вас попзиционеров только на помойке устраивает жить?
"28.03.2017 11:51 - гость - Кстати, дороги реально чистятся и снег реально вывозится" По Вашим словам именно, что дороги сами чистятся, а не их чистят, как и снег, который не вывозят)) А так-то вернитесь в реальный мир, за окном конец марта, дороги все оттаяли уже (от снега, многие уже и от льда, но большинство и от асфальта)!))
Молодогвардейцы песни хвалебные поющие, лопаты в зубы и вперед тротуар на Строителей 44 чистить. А то Барнаульская дистанция пути положила болт на толстый слой снега.
сколько можно ныть в комментах. Взяли бы нытики лопату и сами немного поработали.
28.03.2017 12:36 3
Горожане будут с лопатами ходить, а ты с лизунами будешь продолжать удовлетворяться? На лом сядь.
Да гостю то куда, не задевайте толстого тролля за живое, ему все равно на кого ругаться, человек такой, неудовлетворительный. Вот такие уж у нас люди, что и плевать на других людей. Сам то признай, что тебе просто плевать на это и на город и тут тут исключительно провоцировать людей находишься.
Мгеровцы комментаторы покупные радуют )))
Особенно про лестнциу и туркластер , на который прошлый и деньги выбыл и строить при нем начали )))