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Чувствуя поддержку барнаульцев, получаю удовлетворение – Сергей Дугин

, ИА "Амител"
Глава городской администрации в преддверии отчета о своей деятельности высказался о приоритетах в развитии краевой столицы

Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверии отчета о работе в 2016 году, который состоится 31 марта, высказался о приоритетах в развитии краевой столицы и назвал главный итог своей деятельности.

"Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев. И мелочей здесь нет. Поэтому для меня одинаково значимы и ремонт дорог, и строительство школ, и продолжение создания туркластера, и совершенствование городской среды, и расширение возможностей для проведения досуга", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

"Главный итог 2016 года – экономика города не только сохранила свою устойчивость, но и вышла на траекторию роста", – подчеркнул Сергей Дугин.

По словам главы горадминистрации, он получает удовлетворение от своей работы, чувствуя поддержку горожан. Сергей Иванович подчеркивает, что для него очень важна обратная связь с барнаульцами.

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В качестве самого масштабного проекта, который реализовывался в краевой столице в 2016 году, он назвал туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город", подчеркнув, что историческая часть города стала большой стройкой.

Также Сергей Дугин высказал уверенность в том, что город сможет решить сложные задачи и стать комфортным благодаря поддержке жителей и губернатора Александра Карлина.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2017 11:30
- гость -

Только отчитывается он перед депутатами, а не народом.

0  0
28.03.2017 11:32
- гость -

Чувствуя поддержку барнаульцев

кто же так обманул то???

0  0
28.03.2017 11:43
- гость -

А кто его поддерживает( А при чем здесь губернатор,при его правлении жить то лучше не стали...

0  0
28.03.2017 11:44
Немо

"кто же так обманул-то???" Тот же, кто и придумал, что "Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев."

0  0
28.03.2017 11:51
- гость -

Кстати, дороги реально чистятся и снег реально вывозится

0  0
28.03.2017 11:54
Коля

Не знаю, не знаю дорогие гости, куда вы смотрите и где живете , но Барнаул при Дугине стал правда лучше!

0  0
28.03.2017 11:56
Илья

При Дугине город стал намного лучше, это ощутимо. Это может быть не слишком заметно, но если обратить внимание на детали, то все становится ясно: туризм, запрет торговли на местах прогулок и прочее, все это создаёт хорошее впечатление о работе Дугина

0  0
28.03.2017 11:58
Матвей гостю

Советую взглянуть на статистику и развивающуюся инфраструктуру, тогда ваши доводы станут просто неуместны

0  0
28.03.2017 12:05
Алена

После Савинцева город преображается и растет. Лестницу на ВДНХ новую сделали, набережную отремонтировали и т.д. Прям въезжаешь в город и душа радуется!! Дугин молодец, спасибо за город!!

0  0
28.03.2017 12:07
Сасланец

Туалетов в городе не видно а так да...лестница в никуда и пр.

0  0
28.03.2017 12:09
- гость -

ну ругать то все равно надо, а то расслабится.

0  0
28.03.2017 12:10
Не гость

Что хуже то стало? То что вокзал почистили и набережную с ВДНХ или то, что в прошлом году дороги на новом рынке хоть как то обновлять стали. Как по мне, за последние время город реально изменился в лучшую сторону, и как мне кажется скоро станет еще красивее

0  0
28.03.2017 12:13
- гость -

про удовлетворение Дугина промолчу) гусары, молчать!!!

а вот про народную "поддержку" скажу: в эту зиму услышал рекордное количество эпитетов о городской власти. и все они нецензурны. вот такая поддержка.

0  0
28.03.2017 12:14
- гость -

28.03.2017 11:51 - гость -

Прокатись вниз по Красноармейскому, не выезжая из правой полосы. Потом будешь про вывоз говорить.

0  0
28.03.2017 12:19
Миша

"Только отчитывается он перед депутатами, а не народом." с пафосом не перебрал, сынок? советую припомнить как до этого ситуация развивалась. Сейчас хоть в городе появились хоть какие то действительно КРАСИВЫЕ стороны. Или вас попзиционеров только на помойке устраивает жить?

0  0
28.03.2017 12:23
Немо

"28.03.2017 11:51 - гость - Кстати, дороги реально чистятся и снег реально вывозится" По Вашим словам именно, что дороги сами чистятся, а не их чистят, как и снег, который не вывозят)) А так-то вернитесь в реальный мир, за окном конец марта, дороги все оттаяли уже (от снега, многие уже и от льда, но большинство и от асфальта)!))

0  0
28.03.2017 12:24
- гость -

Молодогвардейцы песни хвалебные поющие, лопаты в зубы и вперед тротуар на Строителей 44 чистить. А то Барнаульская дистанция пути положила болт на толстый слой снега.

0  0
28.03.2017 12:36
3

сколько можно ныть в комментах. Взяли бы нытики лопату и сами немного поработали.

0  0
28.03.2017 12:41
- гость -

28.03.2017 12:36 3

Горожане будут с лопатами ходить, а ты с лизунами будешь продолжать удовлетворяться? На лом сядь.

0  0
28.03.2017 12:46
Букет цветов

Да гостю то куда, не задевайте толстого тролля за живое, ему все равно на кого ругаться, человек такой, неудовлетворительный. Вот такие уж у нас люди, что и плевать на других людей. Сам то признай, что тебе просто плевать на это и на город и тут тут исключительно провоцировать людей находишься.

0  0
28.03.2017 12:52
гость

Мгеровцы комментаторы покупные радуют )))

0  0
28.03.2017 12:53
гость

Особенно про лестнциу и туркластер , на который прошлый и деньги выбыл и строить при нем начали )))

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