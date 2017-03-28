Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверии отчета о работе в 2016 году, который состоится 31 марта, высказался о приоритетах в развитии краевой столицы и назвал главный итог своей деятельности.

"Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев. И мелочей здесь нет. Поэтому для меня одинаково значимы и ремонт дорог, и строительство школ, и продолжение создания туркластера, и совершенствование городской среды, и расширение возможностей для проведения досуга", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

"Главный итог 2016 года – экономика города не только сохранила свою устойчивость, но и вышла на траекторию роста", – подчеркнул Сергей Дугин.

По словам главы горадминистрации, он получает удовлетворение от своей работы, чувствуя поддержку горожан. Сергей Иванович подчеркивает, что для него очень важна обратная связь с барнаульцами.

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В качестве самого масштабного проекта, который реализовывался в краевой столице в 2016 году, он назвал туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город", подчеркнув, что историческая часть города стала большой стройкой.

Также Сергей Дугин высказал уверенность в том, что город сможет решить сложные задачи и стать комфортным благодаря поддержке жителей и губернатора Александра Карлина.

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