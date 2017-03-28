Смартфоны iPhone являются одними из самых продаваемых и популярных гаджетов. Но миллион их пользователи ежедневно сталкиваются с поломками смартфонов. Починить такой телефон могут только квалифицированные мастера, которые смогут решить проблему.

Гаджеты постоянно совершенствуются, усложняется аппаратная "начинка" и программное обеспечение, добавляются новые сложные модули. Однако типовые неисправности смартфонов Apple остаются практически неизменными и хорошо изучены мастерами сервисного ремонта.

Специалисты сервисного центра Apple4You ежедневно сталкивается с десятками проблем, связанных с яблочным производителем, что в совокупности дарит им бесценный опыт работы в сфере ремонта смартфонов и планшетов от Apple. Диагностика всех проблемных мест смартфонов, причина поломки аппарата – все это делается в кратчайшие сроки, после чего будет сделана замена проблемных деталей и полная чистка самого гаджета.

Общие неисправности, возникающие у iPhone можно условно разделить на несколько типов:

Механические повреждения – повреждение/разрушение сенсорного стекла с тачскрином, LCD-дисплея, корпуса или задней крышки устройства. Эти поломки не требуют сложной диагностики – они видны невооруженным глазом и устраняются обычной заменой поврежденных компонентов.

Аппаратные (внутренние) неисправности – повреждение контроллера, материнской платы, микросхем, коммуникативных шлейфов. Проблемы возникают из-за перегрева, износа, короткого замыкания, попадания воды и пыли, механических повреждений. Здесь необходима глубокая диагностика и сложный ремонт.

Программные нарушения – перебои в операционной системе, отказ приложений, нарушения в работе устройств беспроводной связи и антенн, отказы или перебои с работой, зависания и глюки. Обычно они связаны с неправильной настройкой, некорректными приложениями, вирусами, нарушениями в процессоре и материнской плате.

Поломка медиа-устройств – выход из строя задней и фронтальной камеры телефона, динамиков и микрофонов. Причиной могут стать механические повреждения, перепады напряжения и температур, залив водой, некорректная эксплуатация, нарушения в аппаратных модулях или сбои программного обеспечения.

Разрушение или отказ разъемов – возникают из-за неосторожного обращения, аппаратных и программных неисправностей, износа.

Отказ кнопок управления – происходит при заливе водой, механических повреждениях, поломке шлейфов, контактов, сбое настроек и т.д.

Проблемы с аккумуляторной батареей – износ аккумулятора или зарядного устройства, попадание воды, перепады напряжения.

Кроме того, возможны и некоторые другие проблемы – зависание, блокировка аппарата, отказ прошивки, отказ в русификации и прочее, что требует индивидуального вмешательства специалиста.

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