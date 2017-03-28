Смартфоны iPhone являются одними из самых продаваемых и популярных гаджетов. Но миллион их пользователи ежедневно сталкиваются с поломками смартфонов. Починить такой телефон могут только квалифицированные мастера, которые смогут решить проблему.
Гаджеты постоянно совершенствуются, усложняется аппаратная "начинка" и программное обеспечение, добавляются новые сложные модули. Однако типовые неисправности смартфонов Apple остаются практически неизменными и хорошо изучены мастерами сервисного ремонта.
Специалисты сервисного центра Apple4You ежедневно сталкивается с десятками проблем, связанных с яблочным производителем, что в совокупности дарит им бесценный опыт работы в сфере ремонта смартфонов и планшетов от Apple. Диагностика всех проблемных мест смартфонов, причина поломки аппарата – все это делается в кратчайшие сроки, после чего будет сделана замена проблемных деталей и полная чистка самого гаджета.
Общие неисправности, возникающие у iPhone можно условно разделить на несколько типов:
- Механические повреждения – повреждение/разрушение сенсорного стекла с тачскрином, LCD-дисплея, корпуса или задней крышки устройства. Эти поломки не требуют сложной диагностики – они видны невооруженным глазом и устраняются обычной заменой поврежденных компонентов.
- Аппаратные (внутренние) неисправности – повреждение контроллера, материнской платы, микросхем, коммуникативных шлейфов. Проблемы возникают из-за перегрева, износа, короткого замыкания, попадания воды и пыли, механических повреждений. Здесь необходима глубокая диагностика и сложный ремонт.
- Программные нарушения – перебои в операционной системе, отказ приложений, нарушения в работе устройств беспроводной связи и антенн, отказы или перебои с работой, зависания и глюки. Обычно они связаны с неправильной настройкой, некорректными приложениями, вирусами, нарушениями в процессоре и материнской плате.
- Поломка медиа-устройств – выход из строя задней и фронтальной камеры телефона, динамиков и микрофонов. Причиной могут стать механические повреждения, перепады напряжения и температур, залив водой, некорректная эксплуатация, нарушения в аппаратных модулях или сбои программного обеспечения.
- Разрушение или отказ разъемов – возникают из-за неосторожного обращения, аппаратных и программных неисправностей, износа.
- Отказ кнопок управления – происходит при заливе водой, механических повреждениях, поломке шлейфов, контактов, сбое настроек и т.д.
- Проблемы с аккумуляторной батареей – износ аккумулятора или зарядного устройства, попадание воды, перепады напряжения.
Кроме того, возможны и некоторые другие проблемы – зависание, блокировка аппарата, отказ прошивки, отказ в русификации и прочее, что требует индивидуального вмешательства специалиста.
Команда Apple4You http://apple4you.ru/ оказывает услуги:
- Бесплатная предварительная диагностика технического состояния телефона
- Полный разбор аппарата до последнего винтика
- Сертифицированная замена комплектующих
- Установка только проверенных и надежных компонентов
- Апгрейд аппарата, как программно, так и аппаратно
- Кастомизация устройства
- Настройка и установка дополнительного программного обеспечения
Комментарии
Не понимаю смысл в айфоне, кроме как в инструменте для понтов.
Неплохой список поломок самого надежного телефона
- гость - 28 марта 2017 г. 12:05 Он надежен потому ,что служит только год. Потом от него избавляются и покупают новый.
28.03.2017 12:05 - гость - Неплохой список поломок самого надежного телефона
Так все причины кривыми руками пользователей тут же и объясняются
Истина 28 марта 2017 г. 11:50 Не понимаю смысл в айфоне, кроме как в инструменте для понтов. ************** ты наверное и смысла в дорогих машинах не понимаешь? да и телевизоры могли бы быть черно-белыми с кинескопом размером со школьную парту, да?)