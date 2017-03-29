Газпромбанк подвел итоги всероссийской акции "Сделай себе подарок на новоселье". Одним из 150 победителей стала жительница Барнаула Людмила Мельник – она получила денежный приз в размере ста тысяч рублей.

Условия акции были просты: участвовать в ней смог каждый, кто оформил ипотеку в Газпромбанке в четвертом квартале 2016 года. Каждый десятый клиент, заключивший кредитный договор для приобретения квартиры в строящемся жилом доме или с зарегистрированным правом собственности у юридического лица, имел возможность получить денежный приз в размере 100 000 рублей (он подлежит налогообложению 35%).

Награждение Людмилы Мельник прошло в Барнауле в операционном офисе Газпромбанка "Малаховский", который расположен на улице А.Петрова, 198. Победительница приобрела в ипотеку новую квартиру в жилом комплексе "Большая Медведица".

ЖК "Большая Медведица" — это современный комплекс в деловом центре Барнаула. Застройщиком проекта выступает строительная компания "Адалин-Строй", а эксклюзивным партнером продаж – сеть офисов недвижимости "МИЭЛЬ". Поэтому приз победителю вручали представители банка вместе с сотрудниками офиса недвижимости "МИЭЛЬ".

Людмила Мельник призналась, что участвовала в розыгрыше призов впервые в жизни.

"Конечно, очень хотелось победить, но на такой шикарный подарок от Газпромбанка мы не рассчитывали!" – рассказала Людмила.

Счастливая обладательница сертификата поделилась, что свой выигрыш она потратит на строительные материалы для новой квартиры.

"Акцию такого типа и масштаба банк проводил впервые, и опыт этот считаем положительным, — рассказал начальник операционного офиса Газпромбанка "Малаховский" Артём Старцев. — Помимо проводимых акций и специальных предложений, банк изначально предлагает широкую сетку ипотечных продуктов с выгодными условиями при покупке недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Более подробную информацию можно узнать на сайте банка".

Газпромбанк входит в тройку крупнейших кредитных организаций России, имеет высокий уровень надежности, предоставляет своим клиентам полный спектр банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц на выгодных условиях.

Узнать подробнее об условиях акции и победителях можно по ссылке.