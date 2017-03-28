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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 1 апреля. Торговля в этот раз будет вестись по двум адресам: улица 50 лет СССР, 51а (Индустриальный район), улца Г.Титова, 9 (Октябрьский район). Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Горожане смогут купить яйца, курятину свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар и другое.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00.