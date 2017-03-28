Фото: om-saratov.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, который допустил наезд на пешехода на улице 40 лет Октября и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 23:30 8 марта у дома №3а.
"За данное правонарушение группой розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу разыскивается автомобиль предположительно марки Renault , в кузове темного цвета", — добавляют в Госавтоинспекции.
Также полиция призывает граждан, что-либо знающих о данной аварии, сообщить по телефонам: 393-544, 391-090, 393-555.
Комментарии
Не прошло и пол года. Потерпевший очнулся или вспоимнил машину , которая на его зад.. це отпечаток оставила?
на потоке в это время 8 марта пьяные все. никто ничего не вспомнит.