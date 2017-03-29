Французский ресурсный центр барнаульского политеха и Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова приглашают на мероприятие, посвященное Международному дню франкофонии, которое состоится 29 марта.

Ежегодно в марте мировое франкоязычное сообщество отмечает день франкофонии. С 2011 года АлтГТУ, как языковой партнёр посольства Франции в России, организует специальные мероприятия, посвященные французскому языку и культуре франкоязычных стран.

"Мы приглашаем всех, кто интересуется культурой франкоязычных стран, кто изучает или только собирается изучать французский язык, – говорит директор Французского центра Наталья Басенок. – Ведущим мероприятия станет лектор французского языка Дени Лаво, который также представит небольшую лекцию "Франкофония: не только языковое понятие. Что это такое в современном мире". Затем проведет небольшую викторину".

Студенты АлтГТУ, изучающие французский язык, расскажут о культурных и языковых особенностях Бельгии, Швейцарии, Канады, штата Луизиана (США), Вьетнама, Сейшельских островов и стран африканского региона. В программу мероприятия включены также творческие номера, подготовленные студентами АлтГТУ, АлтГПУ и школьниками гимназии № 131.

Ежегодно 20 марта отмечается Международный день франкофонии. В этот день в 1970 году в городе Ниамее (Нигер) был подписан договор о создании Агентства по культурному и техническому сотрудничеству – первой межгосударственной организации франкоязычных стран. С 2005 года – Международная организация франкофонии (МОФ).

Цель Международного дня франкофонии – объединение всех поклонников французского языка, содействие его распространению, популяризации французской культуры, а также культуры франкоязычных стран.

Мероприятие пройдет 29 марта с 17.30 в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова (ул. Молодежная, 5)