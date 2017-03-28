15 апреля в 18:00 в пространстве LOFT 24 барнаульский драматург Александр Строганов прочитает свою пьесу "MALUM IN SE". Александр не только известный писатель, но и поэт, режиссёр, художник, педагог и психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета.

Его творчество известно далеко за пределами нашей страны: спектакли по пьесам драматурга ставились в России (Москва, Санкт-Петербург), США, Франции, Великобритании, Словении, Латвии. Пьесы, стихи и романы издаются по всему миру. А по его новому психотерапевтическому направлению "Психотерапия на базе театральных систем" обучаются практикующие психотерапевты, психологи, наркологи, преподаватели медицинских вузов кафедр психиатрии и психотерапии.

Не так давно барнаульской публике представили спектакль по его пьесе "Дивертисмент", показ прошел в галерее "Республика ИЗО".

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Количество мест на мероприятие ограничено и поэтому производится запись по телефону 8 (913) 097 48-13 или в теме сообщества. Адрес: LOFT 24, ул. Цеховая, 58, корпус 1.