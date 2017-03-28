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Экс-премьер Украины Арсений Яценюк назвал "бредом" обвинения в свой адрес со стороны России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова самого Яценюка в Facebook.

Отметим, что в понедельник, 27 марта, суд в Ессентуках вынес решение о заочном аресте Яценюка. Его обвиняют в бандитизме. В отношении бывшего украинского чиновника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арсений Яценюк подтвердил, что Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда.