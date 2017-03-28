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Экс-премьер Украины Арсений Яценюк назвал "бредом" обвинения в свой адрес со стороны России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова самого Яценюка в Facebook.
Отметим, что в понедельник, 27 марта, суд в Ессентуках вынес решение о заочном аресте Яценюка. Его обвиняют в бандитизме. В отношении бывшего украинского чиновника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Арсений Яценюк подтвердил, что Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда.
Комментарии
Вспотел у Сени шовчик. Вспотел!
Да на эту тварь,0,009гр полония жалко!
Мож морковкой приманить получеться?
что за бренд? почему его судят на территории РФ?