Фото: elitetrader.ru
Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддерживает более половины россиян, сообщает Газета.RU, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Издание отмечает, что жители России готовы поддержать эту инициативу, если дополнительные доходы будут направлены на повышение их будущей пенсии или на поддержку здравоохранения.
Также отмечается, что категорически против роста НДФЛ высказались 35% участников опроса.
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52% респондентов, как выяснилось, знают текущий размер основной ставки НДФЛ.
Напомним, ранее в федеральном министерстве экономического развития обсуждали возможность повышения или снижения налога на доходы физических лиц в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.
Комментарии
респонденты не адекватны
Особенно рады повышению налогов РотинбергиФридманы и другие дорогие россияне получившие освобождение от налогов
В какой псих больнице опрос проводили ?
Не верю! Готовы отдавать сейчас свои деньги 50% , в обмен на гипотетические улучшения? Да ну бросьте...
Горбатый диагноз отечественным СМИ не лечится, а исправляется посмертно.
Врать и воровать - вот девиз тех людей которые сейчас у власти.
в открытую уже глумеж просто идет. ага, сами на себя поддерживают повышение налогов. рамок совсем видеть перестали
Это в отличии от вас социально ответственные россияне. И видите нас как минимум 50%.
А ви,гость от 12:12,за кого голосовали на выборах,или боярки обожрались в этот момент?
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Прямо кушать не могу как поддерживаю.
А ползущих на мигенг зелёного Ушлепка Овального--им это не важно,с этих сумм,пфр им пензию , не повысит!
Тоесть у 100 человек спросили хотите ли вы больше платить налогов и получать меньший доход, и 50 из них ответило хотим?! Нонсенс!
Долой воров!
Очень интересно, как можно радоваться увеличению НДФЛ, тарифов, стоимости проезда, цен? Очень интересно мне посмотреть на таких. Может это радуются те, кто будет получать маржу со всего этого. Осталось порадоваться уменьшению зарплаты и идти работать бесплатно. Как у того коня из Фермы животных Оруэлла: я много работаю, а живу ввсе хуже, может, надо больше работать?
Филин,привлеки коня в пальто,он , точняк , Вам поможет обустроить Вашу могилу!
если дополнительные доходы будут направлены на повышение их будущей пенсии или на поддержку здравоохранения.
Да да, они обязательно на это и пойдут..Когда вводили накопительную часть пенсии тоже говорили, что от этого пенсия будет огого. И где теперь эта часть?
Статистика не выявляет причинно-следственных связей! Поэтому никогда нельзя утверждать, что в опросах участвуют адекватные, физически- либо морально-здоровые люди!
сомнения что в этих опросах кто то вообще участвует
Ru.бaнок 28 марта 2017 г. 12:17 Бордельеро, ты сейчас совсем печальный стал...как же ты будешь начислять зарплату своим стекольшикам??)))))
Да уж походу действительно, слова "Дави нас ВОВА" не пустой звук или сарказм, а принцип по жизни для многих(((
Дави их, Вова!
Миротрворец=Ru.бaнок, давай, давай больше рекламируй зелёного вождя. И ЕР стараются, душат народ, пытаются быстрее майдана добиться.
а веревку свою нести или выдадут?
У мну-вождь усатый волосатый-Сталин! Зелёный утырок-Навальный-ту,ту,и он отбывает в Воркуту! И это правильно,предателям-не место в России! Скакай в 404!
Полностью согласен с рубанком,все кто против Медведева-мои личные враги!
а весёлый этот ВЦИОМ) нашли людей, которые сами хотят(!!!) платить больше налогов) этого не хотят нигде в мире, не хотят в богатых скандинавских странах, не хотят в богатых арабских монархиях) а у нас, середняков по уровню жизни, нашлись люди, которые якобы хотят) кому вы пудрите мозг, Козюльский?))) (с)