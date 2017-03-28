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Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддерживает более половины россиян, сообщает Газета.RU, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Издание отмечает, что жители России готовы поддержать эту инициативу, если дополнительные доходы будут направлены на повышение их будущей пенсии или на поддержку здравоохранения.

Также отмечается, что категорически против роста НДФЛ высказались 35% участников опроса.

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52% респондентов, как выяснилось, знают текущий размер основной ставки НДФЛ.

Напомним, ранее в федеральном министерстве экономического развития обсуждали возможность повышения или снижения налога на доходы физических лиц в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.