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Опрос: более 50% россиян поддерживают повышение НДФЛ

, ИА "Амител"
35% респондентов оказались против роста налога

Фото: elitetrader.ru

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддерживает более половины россиян, сообщает Газета.RU, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Издание отмечает, что жители России готовы поддержать эту инициативу, если дополнительные доходы будут направлены на повышение их будущей пенсии или на поддержку здравоохранения.

Также отмечается, что категорически против роста НДФЛ высказались 35% участников опроса.

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52% респондентов, как выяснилось, знают текущий размер основной ставки НДФЛ.

Напомним, ранее в федеральном министерстве экономического развития обсуждали возможность повышения или снижения налога на доходы физических лиц в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2017 12:05
Вова, верим!

респонденты не адекватны

0  0
28.03.2017 12:10
Пэнсионэр

Особенно рады повышению налогов РотинбергиФридманы и другие дорогие россияне получившие освобождение от налогов

0  0
28.03.2017 12:10
- гость -

В какой псих больнице опрос проводили ?

0  0
28.03.2017 12:11
-гость-

Не верю! Готовы отдавать сейчас свои деньги 50% , в обмен на гипотетические улучшения? Да ну бросьте...

0  0
28.03.2017 12:11
Он мне Недимон.

Горбатый диагноз отечественным СМИ не лечится, а исправляется посмертно.

0  0
28.03.2017 12:12
- гость -

Врать и воровать - вот девиз тех людей которые сейчас у власти.

0  0
28.03.2017 12:15
- гость -

в открытую уже глумеж просто идет. ага, сами на себя поддерживают повышение налогов. рамок совсем видеть перестали

0  0
28.03.2017 12:15
- гость -

Это в отличии от вас социально ответственные россияне. И видите нас как минимум 50%.

0  0
28.03.2017 12:17
Ru.бaнок

А ви,гость от 12:12,за кого голосовали на выборах,или боярки обожрались в этот момент?

0  0
28.03.2017 12:18
Истина

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика

0  0
28.03.2017 12:19
- гость -

Прямо кушать не могу как поддерживаю.

0  0
28.03.2017 12:21
Миротрворец

А ползущих на мигенг зелёного Ушлепка Овального--им это не важно,с этих сумм,пфр им пензию , не повысит!

0  0
28.03.2017 12:24
- гость -

Тоесть у 100 человек спросили хотите ли вы больше платить налогов и получать меньший доход, и 50 из них ответило хотим?! Нонсенс!

0  0
28.03.2017 12:25
- гость -

Долой воров!

0  0
28.03.2017 12:25
Filin

Очень интересно, как можно радоваться увеличению НДФЛ, тарифов, стоимости проезда, цен? Очень интересно мне посмотреть на таких. Может это радуются те, кто будет получать маржу со всего этого. Осталось порадоваться уменьшению зарплаты и идти работать бесплатно. Как у того коня из Фермы животных Оруэлла: я много работаю, а живу ввсе хуже, может, надо больше работать?

0  0
28.03.2017 12:31
- гость -

Филин,привлеки коня в пальто,он , точняк , Вам поможет обустроить Вашу могилу!

0  0
28.03.2017 12:31
- гость -

если дополнительные доходы будут направлены на повышение их будущей пенсии или на поддержку здравоохранения.

Да да, они обязательно на это и пойдут..Когда вводили накопительную часть пенсии тоже говорили, что от этого пенсия будет огого. И где теперь эта часть?

0  0
28.03.2017 12:33
Немо

Статистика не выявляет причинно-следственных связей! Поэтому никогда нельзя утверждать, что в опросах участвуют адекватные, физически- либо морально-здоровые люди!

0  0
28.03.2017 12:35
- гость -

сомнения что в этих опросах кто то вообще участвует

0  0
28.03.2017 12:38
- гость -

Ru.бaнок 28 марта 2017 г. 12:17 Бордельеро, ты сейчас совсем печальный стал...как же ты будешь начислять зарплату своим стекольшикам??)))))

0  0
28.03.2017 12:38
Александр

Да уж походу действительно, слова "Дави нас ВОВА" не пустой звук или сарказм, а принцип по жизни для многих(((

0  0
28.03.2017 12:39
- гость -

Дави их, Вова!

0  0
28.03.2017 12:44
- гость -

Миротрворец=Ru.бaнок, давай, давай больше рекламируй зелёного вождя. И ЕР стараются, душат народ, пытаются быстрее майдана добиться.

0  0
28.03.2017 12:49
- гость -

а веревку свою нести или выдадут?

0  0
28.03.2017 12:51
Ru.бaнок

У мну-вождь усатый волосатый-Сталин! Зелёный утырок-Навальный-ту,ту,и он отбывает в Воркуту! И это правильно,предателям-не место в России! Скакай в 404!

0  0
28.03.2017 12:53
Кум

Полностью согласен с рубанком,все кто против Медведева-мои личные враги!

0  0
28.03.2017 12:54
- гость -

а весёлый этот ВЦИОМ) нашли людей, которые сами хотят(!!!) платить больше налогов) этого не хотят нигде в мире, не хотят в богатых скандинавских странах, не хотят в богатых арабских монархиях) а у нас, середняков по уровню жизни, нашлись люди, которые якобы хотят) кому вы пудрите мозг, Козюльский?))) (с)

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