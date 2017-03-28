Фото: dp.ru

Младшая сестра лидера Кубинской революции Фиделя Кастро — Агустина Кастро Рус умерла в Гаване в возрасте 78 лет, пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на издание El Nuevo Herald.

Читайте также: Великий вождь Острова свободы: лучшие фотографии Фиделя Кастро

Как сообщается, женщине недавно была сделана операция после перелома бедра. Затем появились осложнения и сестра Кастро скончалась.

Издание пишет, что в последнее время она страдала болезнью Альцгеймера. Ее мужем был пианист Сильвио Родригесом Карденасом. Он скончался восемь лет назад.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сам экс-глава Кубы Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в ночь на 26 ноября 2016 года.