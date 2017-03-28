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Сроки отключения горячей воды в Барнауле весной-летом 2017 года назвали в Алтайском филиале Сибирской генерирующей компании.

Как следует из документов энергетиков (имеются в распоряжении редакции Amic.ru), в настоящее время план-график и график гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей, теплофикационного оборудования ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2017 года согласован в городской администрации.

Первыми в зону отключения попадут барнаульцы, которых обслуживает ТЭЦ-3. Так, гидравлические испытания по контуру этой теплоэлектроцентрали стартуют 15 мая и продлятся до 24 мая.

Уже с 25 мая начнется ремонт тепловых сетей, который планируется завершить 7 июня.

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Затем энергетики возьмутся за контур ТЭЦ-2. Опрессовка здесь стартует 19 июня. Проходить она будет до 28 июня.

Днем позже начнутся ремонтные работы на сетях, которые завершаться 12 июля.

Отметим также, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин обращался к энергетикам с призывом, чтобы они привели в порядок городские сети до начала ремонта дорог и дворов.