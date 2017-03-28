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Горячую воду в Барнауле начнут отключать с 15 мая

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Первыми в зону отключения горячей воды попадут горожане, живущие в контуре ТЭЦ-3, затем — в контуре ТЭЦ-2

Фото: kursktv.ru

Сроки отключения горячей воды в Барнауле весной-летом 2017 года назвали в Алтайском филиале Сибирской генерирующей компании.

Как следует из документов энергетиков (имеются в распоряжении редакции Amic.ru), в настоящее время план-график и график гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей, теплофикационного оборудования ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2017 года согласован в городской администрации.

Первыми в зону отключения попадут барнаульцы, которых обслуживает ТЭЦ-3. Так, гидравлические испытания по контуру этой теплоэлектроцентрали стартуют 15 мая и продлятся до 24 мая.

Уже с 25 мая начнется ремонт тепловых сетей, который планируется завершить 7 июня.

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Затем энергетики возьмутся за контур ТЭЦ-2. Опрессовка здесь стартует 19 июня. Проходить она будет до 28 июня.

Днем позже начнутся ремонтные работы на сетях, которые завершаться 12 июля.

Отметим также, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин обращался к энергетикам с призывом, чтобы они привели в порядок городские сети до начала ремонта дорог и дворов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2017 12:23
- гость -

почему так рано? холодина стоит еще, уже воду отключают. и почему всегда впервую очередь отключают ТЭЦ-3? в центре только люди живут? а эти пусть померзнут?

0  0
28.03.2017 12:25
- гость -

а не слишком ли большой срок для отключения? с 15 мая по 7 июня?

0  0
28.03.2017 12:27
- гость -

А не начать ли, хоть один раз, с центра? Что, слАбо?

0  0
28.03.2017 12:28
- гость -

* СлобО? )

0  0
28.03.2017 12:34
Кока-кольщик

а не слишком ли большой срок для отключения? с 15 мая по 7 июня?

уже какой год так. другое дело, что 15 мая отключать рано, там ночью до отрицательных температур частенько доходит.

0  0
28.03.2017 12:39
- гость -

вообще фиолетово.поставили водогрей и пользуемся круглый год

0  0
28.03.2017 12:40
- гость -

28.03.2017 12:34 Кока-кольщик

роскошное время,на улице заморозки,в домах нет ни тепла ни горячей воды;привет простуды,сопли

0  0
28.03.2017 12:56
- гость -

А власти сюда не заходят, не читают, что народ пишет. Не царское это дело.

0  0
28.03.2017 12:57
- гость -

- гость - 28 марта 2017 г. 12:27 В центре обячно все лето воды нет. Первыми отключают и последними включают. Хотите как в центре?

0  0
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