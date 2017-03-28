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Расписание движения трамваев в Барнауле изменится с 1 апреля, проинформировали в пресс-службе муниципального предприятия "Горэлектротранс".

"Изменения коснутся почти всех маршрутов. После 21:00 на линии будут работать трамвайные маршруты №5 и №7, а также №2, который будет продлён до посёлка Восточный", – указывают в МУПе.

В итоге вечерний маршрут "двойки" будет проходить от Пивоваренного завода по улице Попова, далее по проспекту Космонавтов, проспекту Калинина, проспекту Ленина, улице Кулагина и до поселка Восточный.

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Трамвайные маршруты №1, 4, 9, 10 после 21:00 будут работать в сокращенном режиме. Трамвайный маршрут №3 в будние и выходные дни будет работать на линии с 06:00 до 18:00. Ранее "тройка" не осуществляла работу на линии в выходные и праздничные дни.

В "Горэлектротрансе" добавляют, что обновленное расписание будет действовать в тестовом режиме.

Горожане могут обратиться со своими вопросами и предложениями по телефону 46-99-85 или отправить обращение на сайт предприятия barnget.ru.