Фото: transphoto.ru
Расписание движения трамваев в Барнауле изменится с 1 апреля, проинформировали в пресс-службе муниципального предприятия "Горэлектротранс".
"Изменения коснутся почти всех маршрутов. После 21:00 на линии будут работать трамвайные маршруты №5 и №7, а также №2, который будет продлён до посёлка Восточный", – указывают в МУПе.
В итоге вечерний маршрут "двойки" будет проходить от Пивоваренного завода по улице Попова, далее по проспекту Космонавтов, проспекту Калинина, проспекту Ленина, улице Кулагина и до поселка Восточный.
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Трамвайные маршруты №1, 4, 9, 10 после 21:00 будут работать в сокращенном режиме. Трамвайный маршрут №3 в будние и выходные дни будет работать на линии с 06:00 до 18:00. Ранее "тройка" не осуществляла работу на линии в выходные и праздничные дни.
В "Горэлектротрансе" добавляют, что обновленное расписание будет действовать в тестовом режиме.
Горожане могут обратиться со своими вопросами и предложениями по телефону 46-99-85 или отправить обращение на сайт предприятия barnget.ru.
Комментарии
Ну, естественно, самое время вводить такое расписание.Летом правда темнеет значительно позже 21 часа, но пешком ходить ведь полезно)
Сразу есть предложение: убрать трамваи в существующем виде совсем.
заголовок неправильный - трамваи ходить не будут
Трамвайный маршрут №3 в будние и выходные дни будет работать на линии с 06:00 часов до 18:00 часов.
трамвай будет работать до 18 часов? совсем уже что ли? а почему не до 16 часов? или до обеда?
всё разваливают разваливают и разваливают
То есть уехать после 21 будет нереально вообще, как я понимаю... Мо-лод-цы. И да, может, те, кто ездит на трамвае №3 с работы, тоже будут работать не до 18.00, скажем, а чтобы успеть уехать на трамвае?)))
- гость - 28 марта 2017 г. 12:49 Предлагаешь вместо трамваев пустить электрички?
Нужно дирижабли запускать. Использовать скоростной лифт на тросу, а если вдруг дебошир появится то его и сбросить можно в резиновой капсуле, пусть попрыгает.
Чувствуя поддержку барнаульцев, получаю удовлетворение – Сергей Дугин
28 марта 2017 г., 11:23, ИА "Амител" Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверии отчета о работе в 2016 году, который состоится 31 марта, высказался о приоритетах в развитии краевой столицы и назвал главный итог своей деятельности.
"Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев. И мелочей здесь нет. Поэтому для меня одинаково значимы и ремонт дорог, и строительство школ, и продолжение создания туркластера, и совершенствование городской среды, и расширение возможностей для проведения досуга", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
Источник: © ИА "Амител"
Чувствуя поддержку барнаульцев, получаю удовлетворение – Сергей Дугин
28 марта 2017 г., 11:23, ИА "Амител"
"Наша цель, по большому счету, это не цифры в отчете, а улучшение жизни барнаульцев. И мелочей здесь нет. Поэтому для меня одинаково значимы и ремонт дорог, и строительство школ, и продолжение создания туркластера, и совершенствование городской среды, и расширение возможностей для проведения досуга", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
Источник: © ИА "Амител"
да, не нужен этот транвай, нам туркластер давай! неизвестно, правда, зачем только
Прыгай пешком,кенгур недобитый!
Я уже задумался на лето проездной взять, с дачи на работу ездить, а тут вот оно что. Буду как раньше на маршрутке кататься.
С таким графиком, проще убрать трамвай, и расширить Ленинский и Красноармейский.
напоминает анекдот про тариф "проще простого" они хоть сами поняли как будет транспорт ходить?