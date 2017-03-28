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Бийские полицейские объявили в городе план "Перехват" и нашли угнанный автомобиль, а затем задержали и молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что молодой парень проник в машину в то время, как ее хозяин ненадолго отлучился, ключи оставил в замке зажигания. Вскоре разыскиваемая машина была найдена в сугробе. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет и был вынужден бросить машину.

Благодаря оставленным им уликам, удалось выяснить личность угонщика. 22-летнего парня задержали, он написал явку с повинной.