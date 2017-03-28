Трое полицейских получили ранения в Париже в понедельник, 27 марта, после столкновений, которые произошли в 19-м округе Парижа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Известно, что стражи порядки приехали на вызов о бытовой ссоре в воскресенье, 26 марта. Они услышали, что за дверью детский крик, и выбили дверь. Мужчина по имени Ли Шайо набросился на полицейских с ножницами в руках и ранил одного из них. Тогда второй открыл огонь и убил нападавшего.

Уже в понедельник, 27 марта, у здания комиссариата округа собрались митингующие, чтобы почтить память Шайо. Некоторые даже предприняли попытку разбить стекло у патрульного автомобиля и попытались поджечь его.

Дочь убитого Шайо говорит, что отец не нападал на нее, а защита семьи убитого обвиняет французских полицейских в превышении полномочий.