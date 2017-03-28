Фото: hyser.com.ua
Росгвардия намерена использовать беспилотники для мониторинга ситуации во время проведения массовых акций в городах РФ, сообщает НТВ, ссылаясь на заместителя главы силовой службы генерал-лейтенанта Олега Борукаева.
По его словам, сегодня беспилотная техника развивается и ее использование представляется весьма эффективным в местах проведения массовых акций.
Также Борукаев рассказал, что акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека.
"В некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее для выполнения целого ряда задач нужны "особые средства", – объяснил представитель Росгвардии.
Комментарии
Нацгвардия?
Не боятся его на голову людям уронить?
Омоновец, получивший ранение на антикоррупционном митинге в Москве 26 марта, оказался свидетелем обвинения по делу активиста «болотного дела» Ивана Непомнящих, который избил сотрудников полиции зонтом.
Похоже, это профессиональный провокатор в мундире. Такая новая полицейская специальность. Есть кинологи, водители, участковые, а этот - провокатор. Упал и имитировал нокаут, при этом был в шлеме, бронежилете и прочих доспехах.
Хорошо, что пока не бомбардировщики.
Пишут, что омоновец, который 26-го лежал без сознания, в 2012-м уже был "пострадавшим". Прямо как опоссум – от страха прикидывается мёртвым.
На прокормку нацгвардии пора повышать налоги...
А зачем против граждан применять оружие? Не забывайте, упыри , власть принадлежит НАРОДУ. Это народ имеет право отстаивать свои права любым способом.
Хорошо бы ещё несмываемую красочку сверху распылять на несанкционированных митингах.А потом арестовывать всех заляпаных и свежих лысых.
- гость - 28 марта 2017 г. 14:19 Не проще сразу всех разбомбить? Нет населения - нет проблем. А Россия жива пока Путин жив?
Показали себя т.н. гвардецы во всей красе - они создавались для того, чтобы стариков, отстаивающих свои права по асфальту таскать! И что характерно на крики позор и отпустите деда - реакции ноль. Напоминают манкуртов у которых на голове высохшее верблюжье вымя, может и у этих на головах не шлемы...
Алекс 28 марта 2017 г. 14:24 Они храбро показали себя в Чечне, убив шестерых нападавших, вооруженных палками, потеряв при этом всего шесть убитыми и троих ранеными.
разрыв уровней жизни дает свои плоды, что хотели - то и получили! Экономику надо учить и учить постоянно, непрерывно. А у нас что, наследие СССР сделало долларовыми миллиардерами, причем налогом не облагаемое - вот он и разрыв.