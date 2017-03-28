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Росгвардия намерена использовать беспилотники для мониторинга ситуации во время проведения массовых акций в городах РФ, сообщает НТВ, ссылаясь на заместителя главы силовой службы генерал-лейтенанта Олега Борукаева.

По его словам, сегодня беспилотная техника развивается и ее использование представляется весьма эффективным в местах проведения массовых акций.

Также Борукаев рассказал, что акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека.

"В некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее для выполнения целого ряда задач нужны "особые средства", – объяснил представитель Росгвардии.