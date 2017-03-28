Президент США Дональд Трамп попросил представителей разведки начать расследовать возможную связь между Хиллари Клинтон и Россией, пишет "Коммерсант".

"Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию, "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — вымысел",— отметил американский президент на своей странице в Twitter.

Отметим, ранее американские СМИ писали, что зять Трампа встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. После этой информации некоторых представителей администрации Трампа начали подозревать в связях с Россией.