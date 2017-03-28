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Показатель детской смертности в Алтайском крае существенно снизился в 2016 году, сообщает региональный минздрав.
"По данным Алтайкрайстата, в регионе снизилась младенческая смертность с 7,6 промилле в 2015 году до 7,2 в 2016 году. На 11,1% снизился показатель смертности детей в первые шесть дней жизни, на 18% — показатель детской смертности", — указывают краевые власти.
Как рассказал главврач детской городской клинической больницы №7 Барнаула Владимир Токарев, в целом по региону были реструктуризированы учреждения родовспоможения и детские лечебные учреждения.
В данный момент на Алтае создана и успешно функционирует трехуровневая система охраны здоровья матери и ребенка.
Все в той же детской горбольнице развитие передовых технологий и оснащение стационара необходимым оборудованием позволило обеспечивать выхаживание детей с массой 500-1000 граммов.
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Опять Алтайский край впереди России всей?
1 Сан-Марино 1.6 2 Исландия 1.7 3 Лихтенштейн 1.8 4 Сингапур 2 5 Словения 2.1 6 Швеция 2.2 7 Финляндия 2.3 8 Люксембург 2.3 9 Япония 2.4 10 Кипр 2.6
53 Оман 7.3 54 Чили 7.7
63 Кувейт 9.3 64 Россия 9.8 65 Гренада 10.3
Информация периодически обновляется. Последняя редакция: 30.10.2016.