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Показатель детской смертности в Алтайском крае существенно снизился в 2016 году, сообщает региональный минздрав.

"По данным Алтайкрайстата, в регионе снизилась младенческая смертность с 7,6 промилле в 2015 году до 7,2 в 2016 году. На 11,1% снизился показатель смертности детей в первые шесть дней жизни, на 18% — показатель детской смертности", — указывают краевые власти.

Как рассказал главврач детской городской клинической больницы №7 Барнаула Владимир Токарев, в целом по региону были реструктуризированы учреждения родовспоможения и детские лечебные учреждения.

В данный момент на Алтае создана и успешно функционирует трехуровневая система охраны здоровья матери и ребенка.

Все в той же детской горбольнице развитие передовых технологий и оснащение стационара необходимым оборудованием позволило обеспечивать выхаживание детей с массой 500-1000 граммов.

