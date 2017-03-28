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Отдельные особи бурых медведей начали просыпаться после зимней спячки на Камчатке у подножия Авачинского вулкана. Следы этих животных уже увидели местные жители, сообщает "Российская газета".

Обычно "массовый подъем" начинается в апреле. Сейчас проснулись только некоторые медведи. После зимней спячки звери сторонятся людей, бродят около своих берлог.

После пробуждения медведи живут за счет своего жирового запаса, который они накопили перед зимой. К тому моменту, как медведи проснутся, они практически не нуждаются в корме. Позже они могут отправиться на побережье, где будут питаться полевками и морскими выбросами.