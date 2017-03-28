Стоп-Кадр

Чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить

Как поется в известной песне: "Хорошо, что есть на свете это счастье – путь домой". Нам обещают, что скоро этот путь станет шире и быстрее. Ну, а пока на месте работ можно снимать какой-нибудь фильм-катастрофу