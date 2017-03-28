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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние семь дней число случаев госпитализации после гриппа увеличилось на 14%, сообщает "Российская газета".

"Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75 процентов, то на этой неделе это уже 86,5 процентов", – сказала глава Роспотребнадзора.

Как сообщается, грипп особо "зверствует" в восьми российских регионах. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Закрыты на карантин 17 школ и 47 детских садов.

Больше всего случаев заболеваемости зарегистрировано в Калмыкии и Кемеровской области.