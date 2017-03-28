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С каждым днем лед на водоемах Алтайского края становится более рыхлым и хрупким. Таким образом, сейчас выход на него опасен для жизни человека, предупреждают сотрудники МЧС по Алтайскому краю.

"Лед, который недавно был способен выдержать нагрузку грузового автомобиля, сейчас может не выдержать вес человека", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что любителям зимней рыбалки нужно ждать следующей зимы. Родителям нельзя допускать случаев игры детей вблизи водоёмов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в понедельник, 27 марта, была закрыта последняя действующая переправа в Алтайском крае. Зимой в этом году функционировали семь ледовых переправ.