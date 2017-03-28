Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Расширение проезжей части объездной дороги возобновили специалисты в Барнауле. За ходом работ на транспортной магистрали краевой столицы наблюдал фотокорреспондент портала Amic.ru.
Дорожники уже неделю трудятся на участке, где расположен путепровод. В настоящее время ими проделан демонтаж асфальтобетонного покрытия, осуществлено устройство временного ограждения и нанесена временная разметка.
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До завершения дорожно-строительного сезона на данном участке запланирован монтаж наружного освещения, капитальный ремонт опор путепровода, ремонт пролетного строения, монтаж металлических лестниц, а также обустройство водоотвода с проезжей части.
В октябре текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. В прошлом году, напомним, дорожники расширили до четырех полос проезжую часть на подъездах к путепроводу.
Комментарии
Главное-расширить проежую часть моста до 2 полос в каждую сторону.....Иначе все предыдущие усилия- мартышкин труд)
А что , у объездной дороги другого названия нет? Так и называется,Объездная?
Шоссе Ленточный бор
Там можно хоть 8 полос сделать. Толку будет ноль. Нужно Власихинскую от Малахова до Ленточного бора расширять.
15.59) Пробка исключительно из за узкого моста была,умник)Причем здесь Власихинская???