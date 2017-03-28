Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Расширение проезжей части объездной дороги возобновили специалисты в Барнауле. За ходом работ на транспортной магистрали краевой столицы наблюдал фотокорреспондент портала Amic.ru.

Дорожники уже неделю трудятся на участке, где расположен путепровод. В настоящее время ими проделан демонтаж асфальтобетонного покрытия, осуществлено устройство временного ограждения и нанесена временная разметка.

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До завершения дорожно-строительного сезона на данном участке запланирован монтаж наружного освещения, капитальный ремонт опор путепровода, ремонт пролетного строения, монтаж металлических лестниц, а также обустройство водоотвода с проезжей части.

В октябре текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. В прошлом году, напомним, дорожники расширили до четырех полос проезжую часть на подъездах к путепроводу.