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Знаменитый певец Николай Носков был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, которое на данный момент медики смогли стабилизировать, пишет РИА Новости.
Известно, что певец оказался в больнице из-за тромба в шее. В ближайшее время ему сделают операцию по удалению этого тромба. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале "Лапино".
Пока неизвестно, отменят ли ближайшие концерты Носкова. Они должны были состояться в конце апреля. Отметим, что 24 марта популярный певец выступил с концертом в Барнауле.
Николай Носков – советский и российский музыкант, певец, композитор, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон".
Комментарии
Тромб в шее-это по амиковски))))
24 марта 2017 концерта в Барнауле не было!
Думаю о бренности жизни. Очень жаль.