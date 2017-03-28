Фото: g.zbp.ru

Знаменитый певец Николай Носков был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, которое на данный момент медики смогли стабилизировать, пишет РИА Новости.

Известно, что певец оказался в больнице из-за тромба в шее. В ближайшее время ему сделают операцию по удалению этого тромба. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале "Лапино".

Пока неизвестно, отменят ли ближайшие концерты Носкова. Они должны были состояться в конце апреля. Отметим, что 24 марта популярный певец выступил с концертом в Барнауле.

Николай Носков – советский и российский музыкант, певец, композитор, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон".