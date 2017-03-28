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Эйфелеву башню в скором времени планируют обнести пуленепробиваемым забором из-за высокой террористической угрозы, которая по-прежнему сохраняется во Франции. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Le Figaro.

Предполагается, что перегородки помогут предотвратить трагедии, подобные наезду на людей в Ницце, на рождественской ярмарке в Берлине или на Вестминстерском мосту в Лондоне. Специалисты уверяют, что забор будет смотреться значительно лучше, чем те перегородки, которые окружают башню сейчас.

Известно, что новый забор будет установлен с двух сторон башни. А там, где располагаются входы для туристов и контрольно-пропускные пункты, разместят дополнительные металлические решетки. Антитеррористическое ограждение обойдется казне в 20 миллионов евро.