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Около 100 тысяч жителей Алтайского края до сих пор живут без интернета

, ИА "Амител"
В ближайшие годы в 691 населенном пункте края появится интернет

Фото: altegrosky.ru

Широкополосный доступ к мобильному и проводному интернету не имеют, по последним данным, в 691 населенном пункте Алтайского края, где проживает около 109 тысяч человек. Это примерно 4,6% всего населения региона, сообщил в ходе интернет-конференции на сайте администрации Алтайского края начальник управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк.

По его словам, уже запланирована установка точек доступа к интернету в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 94 населенных пунктах региона из их числа.

"В соответствии с новой редакцией №126-ФЗ "О связи" в насе­ленных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек преду­смот­рена установка не менее одной точки доступа к интернету с примене­нием пользо­вательского оборудования абонента. При этом точка доступа, с учетом поло­жений статьи 57 Федерального закона о связи, должна подклю­чаться по ВОЛС и обеспе­чивать возможность передачи дан­ных на поль­зовательское оборудо­вание со скоростью не менее 10 Мбит/с", – сказал Максим Герасимюк. Он отметил, что установкой интернета в селах займется алтайский филиал ПАО "Ростелеком" в период до 30 августа 2019 года.

Начальник управления отметил, что туристические районы края еще недостаточно обеспечены базовыми станциями сотовых операторов.

"Среди причин можно назвать труднодоступность, отдаленность районов, сложные условия строительства линий и объектов связи. Сегодня сотовой связью и мобильным доступом к интернету обеспечены преимущественно самые популярные места посещения, такие как город Белокуриха, озеро Ая, "Бирюзовая Катунь". А отдаленные, "дикие" маршруты, увы, лишены этих благ", – добавил он.

Герасимюк уверен, что в крае развивается интернет мобильной связи стандарта LTE, позволяющего получать информацию из Всемирной паутины на скорости до 75 Мбит/сек. Пока данная услуга предоставляется только в городе Белокурихе и селе Алтайском (если вести речь о туристических районах).


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Комментарии

28.03.2017 16:24
- гость -

Как же они без соцсетей?

0  0
28.03.2017 16:37
- гость -

займется алтайский филиал ПАО "Ростелеком" ---------------------------------------- "Ростелеком" берет в месяц за интернет 499 рублей и все врямя повышает тарифы. Когда-то брали 199 рублей за месяц.

0  0
28.03.2017 16:41
- гость -

счастливые люди однако...

0  0
28.03.2017 16:43
Истина

- гость - 28 марта 2017 г. 16:41

опередил меня

0  0
28.03.2017 16:51
- гость -

Если поделить жителей на населенные пункты то в них живет по 157 человек врут нескладно

0  0
28.03.2017 16:59
- гость -

Так про такие деревушки и говорят

0  0
28.03.2017 17:04
- гость -

я никогда не пользовался интернетом,он мне нафиг не нужен

0  0
28.03.2017 17:08
- гость -

- гость - 28 марта 2017 г. 17:04 я никогда не пользовался интернетом,он мне нафиг не нужен --- ты это... на Рому Жукова похож. неее, я эту ***** не слушаю

0  0
28.03.2017 17:08
- гость -

Лучше им и не надо подключать интернет, а то они узнают, что в мире существуют не только Соловьев с Киселёвым, но и Навальный

0  0
28.03.2017 17:09
- гость -

тьфу не на Рому, а на Сергея(((

0  0
28.03.2017 17:39
Никита В.

- гость - 28 марта 2017 г. 16:51

Если поделить жителей на населенные пункты то в них живет по 157 человек врут нескладно

В чем вранье? Расшифруйте.

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