Фото: altegrosky.ru
Широкополосный доступ к мобильному и проводному интернету не имеют, по последним данным, в 691 населенном пункте Алтайского края, где проживает около 109 тысяч человек. Это примерно 4,6% всего населения региона, сообщил в ходе интернет-конференции на сайте администрации Алтайского края начальник управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк.
По его словам, уже запланирована установка точек доступа к интернету в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 94 населенных пунктах региона из их числа.
"В соответствии с новой редакцией №126-ФЗ "О связи" в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек предусмотрена установка не менее одной точки доступа к интернету с применением пользовательского оборудования абонента. При этом точка доступа, с учетом положений статьи 57 Федерального закона о связи, должна подключаться по ВОЛС и обеспечивать возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью не менее 10 Мбит/с", – сказал Максим Герасимюк. Он отметил, что установкой интернета в селах займется алтайский филиал ПАО "Ростелеком" в период до 30 августа 2019 года.
Начальник управления отметил, что туристические районы края еще недостаточно обеспечены базовыми станциями сотовых операторов.
"Среди причин можно назвать труднодоступность, отдаленность районов, сложные условия строительства линий и объектов связи. Сегодня сотовой связью и мобильным доступом к интернету обеспечены преимущественно самые популярные места посещения, такие как город Белокуриха, озеро Ая, "Бирюзовая Катунь". А отдаленные, "дикие" маршруты, увы, лишены этих благ", – добавил он.
Герасимюк уверен, что в крае развивается интернет мобильной связи стандарта LTE, позволяющего получать информацию из Всемирной паутины на скорости до 75 Мбит/сек. Пока данная услуга предоставляется только в городе Белокурихе и селе Алтайском (если вести речь о туристических районах).
Комментарии
Как же они без соцсетей?
займется алтайский филиал ПАО "Ростелеком" ---------------------------------------- "Ростелеком" берет в месяц за интернет 499 рублей и все врямя повышает тарифы. Когда-то брали 199 рублей за месяц.
счастливые люди однако...
- гость - 28 марта 2017 г. 16:41
опередил меня
Если поделить жителей на населенные пункты то в них живет по 157 человек врут нескладно
Так про такие деревушки и говорят
я никогда не пользовался интернетом,он мне нафиг не нужен
- гость - 28 марта 2017 г. 17:04 я никогда не пользовался интернетом,он мне нафиг не нужен --- ты это... на Рому Жукова похож. неее, я эту ***** не слушаю
Лучше им и не надо подключать интернет, а то они узнают, что в мире существуют не только Соловьев с Киселёвым, но и Навальный
тьфу не на Рому, а на Сергея(((
- гость - 28 марта 2017 г. 16:51
Если поделить жителей на населенные пункты то в них живет по 157 человек врут нескладно
В чем вранье? Расшифруйте.