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Широкополосный доступ к мобильному и проводному интернету не имеют, по последним данным, в 691 населенном пункте Алтайского края, где проживает около 109 тысяч человек. Это примерно 4,6% всего населения региона, сообщил в ходе интернет-конференции на сайте администрации Алтайского края начальник управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк.

По его словам, уже запланирована установка точек доступа к интернету в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 94 населенных пунктах региона из их числа.

"В соответствии с новой редакцией №126-ФЗ "О связи" в насе­ленных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек преду­смот­рена установка не менее одной точки доступа к интернету с примене­нием пользо­вательского оборудования абонента. При этом точка доступа, с учетом поло­жений статьи 57 Федерального закона о связи, должна подклю­чаться по ВОЛС и обеспе­чивать возможность передачи дан­ных на поль­зовательское оборудо­вание со скоростью не менее 10 Мбит/с", – сказал Максим Герасимюк. Он отметил, что установкой интернета в селах займется алтайский филиал ПАО "Ростелеком" в период до 30 августа 2019 года.

Начальник управления отметил, что туристические районы края еще недостаточно обеспечены базовыми станциями сотовых операторов.

"Среди причин можно назвать труднодоступность, отдаленность районов, сложные условия строительства линий и объектов связи. Сегодня сотовой связью и мобильным доступом к интернету обеспечены преимущественно самые популярные места посещения, такие как город Белокуриха, озеро Ая, "Бирюзовая Катунь". А отдаленные, "дикие" маршруты, увы, лишены этих благ", – добавил он.

Герасимюк уверен, что в крае развивается интернет мобильной связи стандарта LTE, позволяющего получать информацию из Всемирной паутины на скорости до 75 Мбит/сек. Пока данная услуга предоставляется только в городе Белокурихе и селе Алтайском (если вести речь о туристических районах).