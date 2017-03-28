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Российская модель Наталья Водянова организовала петицию в поддержку певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом пишет "Лайф".

Водянова призывает всех жителей России сплотиться, чтобы повлиять на несправедливость ситуации. Также модель отметила, что отказ СБУ Украины во въезде Самойловой на территорию страны нарушает права певицы как музыканта и личности.

"По правилам "Евровидения" страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Получается, что отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, а самое главное, её права как музыканта и личности", – сказано в тексте петиции.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , российской певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину, где в этом году будет проходить "Евровидение". Организаторы песенного конкурса предлагали певице принять участие в "Евровидении" дистанционно.