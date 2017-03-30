Молодой бизнесмен Дмитрий Степурко стал депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания спустя полгода после выборов. Такое решение было принято на сессии в четверг, 30 марта.

Дмитрий Степурко вошел во фракцию ЛДПР.

Напомним, месяцем ранее от мандата отказалась депутат ЛДПР, медсестра из Заринска Татьяна Иванникова. Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Иванникова прошла в АКЗС по списку партии, а потому занять ее место мог следующий в списке в той же территориальной группе. Но оба человека в ней написали отказ.

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Партия выбрала 30-летнего Дмитрия Степурко. Он принимал участие в выборах в АКЗС в сентябре 2016 года, шел по одномандатному округу № 24, а также возглавлял территориальную группу № 24. Однако тогда в парламент не прошел.

На сессии он получил корочки и значок депутата.

Степурко является членом партии с 2013 года. Имеет высшее образование, с 2011 года является индивидуальным предпринимателем. Женат, есть сын.