Молодой бизнесмен Дмитрий Степурко стал депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания спустя полгода после выборов. Такое решение было принято на сессии в четверг, 30 марта.
Дмитрий Степурко вошел во фракцию ЛДПР.
Напомним, месяцем ранее от мандата отказалась депутат ЛДПР, медсестра из Заринска Татьяна Иванникова. Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Иванникова прошла в АКЗС по списку партии, а потому занять ее место мог следующий в списке в той же территориальной группе. Но оба человека в ней написали отказ.
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Партия выбрала 30-летнего Дмитрия Степурко. Он принимал участие в выборах в АКЗС в сентябре 2016 года, шел по одномандатному округу № 24, а также возглавлял территориальную группу № 24. Однако тогда в парламент не прошел.
На сессии он получил корочки и значок депутата.
Степурко является членом партии с 2013 года. Имеет высшее образование, с 2011 года является индивидуальным предпринимателем. Женат, есть сын.
Комментарии
Взяла медсестра и отказалась )))
В России порядочного человека депутатом не обзовут.
Сын?
красавчик....папины гены, настоящий мужчина
Купил мандат - стал мужчиной ?
речь не о мандате)