Фото: rsexpertiza.ru

"Лукойл" думает над возможностью продажи около трети своей сети заправочных станций ввиду неблагоприятной экономической ситуации, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в компании.

По данным собеседника, подобную сделку компания может совершить до конца года, отмечая, что чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал оказалась близкой к нулю.

"Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе восьми рублей на тонну по сравнению с двумя тысячами на тонну годом ранее", — добавил источник.

Читайте также: "ЛУКОЙЛ" продал АЗС на Украине из-за давления со стороны "Правого сектора"

Отмечается, что компания рассматривает возможность продажи части АЗС иностранным инвесторам и фондам. По данным "Интерфакса", активы планируется реализовать в три этапа.

На сайте компании указано, что в России "Лукойлу" принадлежит 2544 заправки.