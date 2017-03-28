Заслуженного артиста РФ Алексея Самохвалова с 95-летним юбилеем поздравил Владимир Путин. Как рассказали в Алтайском краевом театре драмы, где работает актер, президент России направил ему телеграмму, в которой глава государства оценил большой вклад Самохвалова в развитие искусства.

"Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас", – говорится в телеграмме.

Напомним, что в театре драмы артист трудится более 40 лет и сыграл на сцене роли, которые вошли в золотой фонд театрального искусства Алтая. Зрители видели его в образах Ивана Грозного, Чепурина, Кэбота и многих других.