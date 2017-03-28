Фото: omskzdes.ru
Представители крупных киносетей в России обратились в Министерство культуры с просьбой не переносить премьеру голливудского фильма "Форсаж-8" с 13 апреля на 20-е, пишут "Ведомости".
По словам представителей кинобизнеса, в апреле нет других премьер блокбастеров. На фильме "Время первых", из-за которого сдвигается премьера "Форсажа", не удастся заработать больше нескольких сотен миллионов рублей, говорят предприниматели.
Издание пишет, что перенос "Форсажа" пролоббировали продюсеры отечественной картины – Тимур Бекмамбетов (основатель компании "Базелевс") и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли).
Между тем источник издания в Минкульте подчеркнул, что это уже решенный вопрос и на российские экраны фильм выйдет 20 апреля.
Комментарии
"не удастся заработать больше нескольких сотен миллионов рублей"
и правда, что они с такой мелочью делать будут? на что хлеб с гречкой покупать?
о, уже 8-й вышел
Перенос премьеры связан с выходом российской картины "Время первых"
очень странная причина для переноса.
а вообще пофиг. через пару месяцев дома посмотрю
не люблю актера Евгения Миронова, и фильмы Бекмамбетова тоже. 50-летний актер будет играть 31-летнего космонавта)