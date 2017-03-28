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Представители крупных киносетей в России обратились в Министерство культуры с просьбой не переносить премьеру голливудского фильма "Форсаж-8" с 13 апреля на 20-е, пишут "Ведомости".

По словам представителей кинобизнеса, в апреле нет других премьер блокбастеров. На фильме "Время первых", из-за которого сдвигается премьера "Форсажа", не удастся заработать больше нескольких сотен миллионов рублей, говорят предприниматели.

Издание пишет, что перенос "Форсажа" пролоббировали продюсеры отечественной картины – Тимур Бекмамбетов (основатель компании "Базелевс") и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли).

Между тем источник издания в Минкульте подчеркнул, что это уже решенный вопрос и на российские экраны фильм выйдет 20 апреля.