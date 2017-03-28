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Киносети в России просят Минкульт не переносить премьеру "Форсажа-8"

, ИА "Амител"
Перенос премьеры связан с выходом российской картины "Время первых"

Фото: omskzdes.ru

Представители крупных киносетей в России обратились в Министерство культуры с просьбой не переносить премьеру голливудского фильма "Форсаж-8" с 13 апреля на 20-е, пишут "Ведомости".

По словам представителей кинобизнеса, в апреле нет других премьер блокбастеров. На фильме "Время первых", из-за которого сдвигается премьера "Форсажа", не удастся заработать больше нескольких сотен миллионов рублей, говорят предприниматели.

Издание пишет, что перенос "Форсажа" пролоббировали продюсеры отечественной картины – Тимур Бекмамбетов (основатель компании "Базелевс") и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли).

Между тем источник издания в Минкульте подчеркнул, что это уже решенный вопрос и на российские экраны фильм выйдет 20 апреля.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.03.2017 17:53
- гость -

"не удастся заработать больше нескольких сотен миллионов рублей"

и правда, что они с такой мелочью делать будут? на что хлеб с гречкой покупать?

0  0
28.03.2017 17:55
- гость -

о, уже 8-й вышел

0  0
28.03.2017 17:55
- гость -

Перенос премьеры связан с выходом российской картины "Время первых"

очень странная причина для переноса.

0  0
28.03.2017 17:56
- гость -

а вообще пофиг. через пару месяцев дома посмотрю

0  0
28.03.2017 17:59
- гость -

не люблю актера Евгения Миронова, и фильмы Бекмамбетова тоже. 50-летний актер будет играть 31-летнего космонавта)

0  0
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