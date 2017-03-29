"Алтайский край – аграрный край". Данный слоган является визитной карточкой нашего региона.

В крае более трёх тысяч сельхозпредприятий, которые готовы производить и реализовывать продукцию высокого качества. Объемы производства постоянно увеличиваются, растет спрос на качественное сырье со всех регионов страны и ближнего зарубежья, осваиваются новые территории и расширяются сельхозугодья.

Агропромышленный комплекс Алтайского края имеет огромный потенциал, но существуют определённые проблемы, ведь большинство предприятий "закрыты" от массового рынка по причине отсутствия каких-либо единых площадок торговли.

Именно с целью объединить производителей и потребителей на единой торговой площадке был создан портал АгроторгГарант. Сайт действует с 2015 года и постоянно совершенствуется, добавляя новые функции и услуги. Растет и база пользователей.

На портале представлены первые лица крупных перерабатывающих предприятий Алтайского края, фермерские хозяйства удалённых территорий.

Это не просто справочник крупнейших фирм, которые давно имеются в сети и бумажных носителях, это Единый информационно-торговый портал сельского хозяйства и промышленности.

Фермеры и владельцы сельхозпредприятий найдут здесь кучу полезной информации, связанной с ведением агробизнеса, в том числе юридической, экономическую консультацию, бухгалтерские услуги от специалистов АгроторгГарант.

На сайте регулярно публикуются новости по теме сельского хозяйства и агропромышленности – как региональные, так и общероссийские.

Здесь же работает крупнейшая доска частных объявлений, на которой производители могут непосредственно сбывать свой товар.

Есть здесь и собственный рейтинг недобросовестных производителей, благодаря чему можно снизить риски сотрудничества с ненадёжными поставщиками.

По всем вопросам работы с информационным порталом можно ознакомиться на сайте АгроторгГарант.

Офис информационного портала:

656064, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 34, офис. 306

Телефоны для справок: (3852) 55-78-53, 8 (961) 234-52-40

