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Бывший вице-президент США Дик Чейни полагает, что "вмешательство" России в американские выборы можно расценивать как "акт войны", передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"На данной стадии нет никаких доводов в пользу того, что избрание президента Трампа было нелегитимным, однако нет никаких сомнений в том, что мистер Путин и его правительство, его организация предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс", – сказал Чейни.

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По его словам, это можно расценивать как "акт войны". Впрочем, никаких доказательств вмешательства России в выборы в США Чейни не предоставил.

При этом бывший вице-президент, как и многие американские чиновники, активно говорит о влиянии России на выборы в Штатах.

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