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Жительница Омска заблокировала проезд машине скорой помощи, которая приехала на вызов на улицу Дианова, сообщает РИА Новости.
Сейчас эту информацию проверяют в СКР. Фельдшерам, которые приехали на вызов, пришлось идти пешком. В свою очередь, автоледи прокомментировала свой поступок тем, что не умеет "сдавать назад".
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Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства и оценить возможные последствия инцидента.
Комментарии
не все сдают на зад
Этой автоледи следует "сдать назад" в ГИБДД своё водительское удостоверение.
забрать у курицы права. не умеешь - не садись за руль
типичная ТП(коих к сожалению много)