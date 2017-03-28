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Жительница Омска заблокировала проезд машине скорой помощи, которая приехала на вызов на улицу Дианова, сообщает РИА Новости.

Сейчас эту информацию проверяют в СКР. Фельдшерам, которые приехали на вызов, пришлось идти пешком. В свою очередь, автоледи прокомментировала свой поступок тем, что не умеет "сдавать назад".

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Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства и оценить возможные последствия инцидента.