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Прокуратура нашла нарушения при перевозке детей в школьном автобусе в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства по Алтайскому краю.

Проверка была проведена в начале этого года. Оказалось, что в двух школах Центрального района были заключены договоры возмездного оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с физическим лицом.

Медицинский персонал получал за свою работу постоянный доход, но при этом в налоговом органе зарегистрирован не был. Кроме этого, оказалось, что все медуслуги оказывались без лицензии.

В результате штраф в две тысячи рублей получило руководство школ, а также физическое лицо, которое занимается предпринимательством.