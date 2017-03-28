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Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимир Сагайдак оставлен под стражей еще на два месяца.

Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде Барнаула, 28 марта было удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста правоохранителя до 25 мая.

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Напомним, Владимир Сагайдак обвиняется в крупном взяточничестве. Согласно версии краевого управления Следственного комитета, полицейский получил 500 тысяч рублей от директора одной из фирм за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Задержание правоохранителя 1 февраля провели сотрудники регионального УФСБ.

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