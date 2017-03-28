Фото: riabir.ru
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимир Сагайдак оставлен под стражей еще на два месяца.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде Барнаула, 28 марта было удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста правоохранителя до 25 мая.
Читайте также: Главному полисмену-антикоррупционеру Новоалтайска просят продлить арест
Напомним, Владимир Сагайдак обвиняется в крупном взяточничестве. Согласно версии краевого управления Следственного комитета, полицейский получил 500 тысяч рублей от директора одной из фирм за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Задержание правоохранителя 1 февраля провели сотрудники регионального УФСБ.
Читайте также: Задержание полицейского-антикоррупционера в Новоалтайске. Оперативное видео
Комментарии
Аппетиты у парня,а вернее говоря не мелочится...
Вот так вот Путин с помощью таких вот нанятых антикоррупционеров побеждают коррупцию