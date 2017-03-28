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Сенатор Елена Мизулина сообщила, что в России чаще всего детей изымают из неполных, а также многодетных семей. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила Мизулина, в нашей стране создана система ювенальной юстиции. Российская система, по ее мнению, работает лучше, чем в европейских странах.

"У нас есть данные, что среди тех, у кого отбирают (детей), каждая вторая семья – семья одинокого родителя, каждая четвертая семья – многодетная семья, это тоже группа риска", – сказала сенатор.

Сейчас в России 265 тысяч неблагополучных семей, по данным на 2015 год. Речь идет о семьях, у которых уже изъяли детей или могут изъять в ближайшее время.