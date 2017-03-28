Фото: transport.securitymedia.ru
Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли на Осенней улице в Москве, пишет "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.
По словам собеседника издания, речь идет о руководителе ремонтно-строительного управления в системе МВД Николае Волкове. Следствие полагает, что Волкова убили, чтобы ограбить. В пресс-службе МВД не уточнили личность погибшего.
Как пишет "Коммерсант", убийство произошло поздно вечером в понедельник, 27 марта. Злоумышленники забрали у мужчины сумку, а затем выстрелили в него.
Комментарии
Ага, ограбление Это банды жуликов определить не могут кто будет народное добро воровать.
90-е возвращаются...
С уменьшением кормовой базы хищники начинают есть друг друга.
верно