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Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли на Осенней улице в Москве, пишет "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.

По словам собеседника издания, речь идет о руководителе ремонтно-строительного управления в системе МВД Николае Волкове. Следствие полагает, что Волкова убили, чтобы ограбить. В пресс-службе МВД не уточнили личность погибшего.

Как пишет "Коммерсант", убийство произошло поздно вечером в понедельник, 27 марта. Злоумышленники забрали у мужчины сумку, а затем выстрелили в него.