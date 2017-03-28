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Синоптики прогнозируют резкое потепление в Алтайском крае в среду, 29 марта — температура в регионе поднимется до +15 градусов.

Днем по краю +10...+15 градусов, в северных районах будет попрохладнее — от +4 до +9 градусов. В четверг температура в регионе, согласно данным Гидрометцентра, и вовсе может подняться до +20 градусов.

В конце дня в северо-западных районах ожидается дождь, на дорогах местами гололедица.

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Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду, в западных и южных районах ожидаются порывы до 13-18 метров.

В Барнауле в среду осадков не ожидается. Дневные температуры составят +10...+12 градусов. Ветер при порывах будет достигать 12 метров в секунду.