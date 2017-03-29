Студия Disney планирует выпускать продолжения саги "Звездные войны" до 2032 года. Об этом сообщил глава компании Боб Айгер изданию NME.

"Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в "Звёздных войнах" следующие полтора десятка лет", – сказал он.

В декабре в прокат выйдет восьмая часть киноэпопеи — "Последний джедай". Сейчас режиссер Райан Джонсон заканчивает монтаж картины, и в ближайшее время в сети появится трейлер. На май 2018-го намечена премьера спин-оффа, посвященного одному из главных персонажей саги – контрабандисту Хану Соло. Также в декабре 2019 года запланирована премьера девятого эпизода культовой саги, а в 2020 году – третьего спин-оффа. Дальше судьба "Звездных войн" остается неизвестной.

Отметим, что картина "Изгой" 2016 года про повстанцев собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.