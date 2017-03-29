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Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года

, ИА "Амител"
Об этом заявил глава студии

Студия Disney планирует выпускать продолжения саги "Звездные войны" до 2032 года. Об этом сообщил глава компании Боб Айгер изданию NME.

"Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в "Звёздных войнах" следующие полтора десятка лет", – сказал он.

В декабре в прокат выйдет восьмая часть киноэпопеи — "Последний джедай". Сейчас режиссер Райан Джонсон заканчивает монтаж картины, и в ближайшее время в сети появится трейлер. На май 2018-го намечена премьера спин-оффа, посвященного одному из главных персонажей саги – контрабандисту Хану Соло. Также в декабре 2019 года запланирована премьера девятого эпизода культовой саги, а в 2020 году – третьего спин-оффа. Дальше судьба "Звездных войн" остается неизвестной.

Отметим, что картина "Изгой" 2016 года про повстанцев собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.


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