Солист первого состава классической американской группы The Foundations Клем Кертис умер в возрасте 76 лет, пишет "Лайф".

Как сообщается, британский певец последние полгода болел раком легких. Врачи обнаружили у него заболевание на поздней стадии. Жена музыканта рассказала, что медики больше ничем не могли помочь Кертису.

Самая популярная песня в исполнении Клема Кертиса – Baby Now That I've Found You. Она стала хитом в 1967 году.

Кертис родился в Тринидаде. В подростковом возрасте он переехал в Великобританию ради боксерской карьеры. Впоследствии Кертис предпочел сконцентрироваться на музыке.